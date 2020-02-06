06.02.2020 - 10:55 |
KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınavları ne zaman?
Devlet memuru adayları bu sene yine kendileri için kritik olan KPSS'ye girecekler. Binlerce memur adayı heyecanlı... Bir yandan sınava hazırlanan adaylar bir yandan da başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor.
KPSS 2020 için bekleyiş sürüyor. Bu yıl Ortaöğretim, Önlisans mezunları da sınava girecekler. Başvurular bu yıl çok yoğun olacak. Peki ama KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınavları ne zaman?
KPSS NE ZAMAN?
KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.
KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.
KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.
Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.