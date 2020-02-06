KPSS 2020 için bekleyiş sürüyor. Bu yıl Ortaöğretim, Önlisans mezunları da sınava girecekler. Başvurular bu yıl çok yoğun olacak. Peki ama KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınavları ne zaman?

KPSS NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.