KPSS başvuruları ne zaman? Başvurular başladı mı?

Bu yıl ortaöğretim ve önlisans mezunları da KPSS'ye girecekler. Bu nedenle yüz binlerce kişi başvuru yapacak. Sınav öncesi en mühim konu ise başvuru tarihleri... Peki, KPSS (Ortaöğretim - önlisans - lisans) başvuruları ne zaman?

KPSS NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.