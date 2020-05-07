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07.05.2020 - 10:49 |

KPSS erkene alınır mı? KPSS 2020 tarihleri ne zaman? ÖSYM duyurdu

KPSS erkene alınır mı? KPSS 2020 tarihleri ne zaman? soruları büyük ilgi görmeye başladı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nın erkene alınması, KPSS adaylarını meraklandırdı. KPSS tarihleri hakkında bilgi almak isteyenler, ÖSYM'nin sınav takvimine akın etmeye başladı. Peki KPSS ne zaman? İşte KPSS 2020 sınav tarihleri...

KPSS erkene alınır mı? KPSS 2020 tarihleri ne zaman? ÖSYM duyurdu

ÖSYM 2020 sınav takvimi belirlendi. Fakat ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle birçok sınavın tarihinde değişiklik yaşandı. Yoğun ilgi gören YKS ve KPSS sınavları hakkında meraklı arayış başladı. Üniversite sınavının erkene alınmasından sonra KPSS adayları, KPSS erkene alınır mı meraklanıyor. Peki ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan KPSS tarihleri ne zaman? İşte KPSS son dakika haberleri...

KPSS ERKENE ALINIR MI?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nin erkene alınmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KPSS 2020 tarihlerinde değişiklik olursa haberimizin içeriğinde yeni tarihlere yer vereceğiz.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 06.09.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12.09.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13.09.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20.09.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans : 25.10.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim : 22.11.2020

KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27.12.2020

 

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