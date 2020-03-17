KPSS ertelendi mi? KPSS 2020 sınav tarihleri ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS dört ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS'nin iki ve üçüncü oturumu Lisans Alan Bilgisi, KPSS'nin son oturumu Öğretmenlik Alan Bilgisi olarak uygulanacak. Son dakika haberlerine göre ülkemizde başgösteren corona virüsü vakaları nedeniyle alınan tedbirler, günden güne çoğalıyor. Bu durum ise her sınav adayını ilgilendirdiği gibi KPSS adaylarını da yakından ilgilendiriyor. KPSS adayları, 'KPSS ertelendi mi 2020' sorusuna cevap arıyor. Peki bu yıl KPSS sınav tarihlerinde değişiklik oldu mu, olacak mı? ÖSYM tarafından yapılan resmi bir açıklama var mı?

KPSS ERTELENDİ Mİ 2020?

KPSS 2020 sınavlarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KPSS sınav tarihleri ertelenmedi. KPSS sınav tarihleri ile ilgili değişiklik söz konusu olduğunda haberimizin içeriğinde detaylı bilgiye yer vereceğiz.

KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 19 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 25 Temmuz 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 26 Temmuz 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 9 Ağustos 2020

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.