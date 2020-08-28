28.08.2020 - 10:10 |
KPSS giriş yerleri nereden sorgulanır? ÖSYM 2020 KPSS sınav giriş belgesi al
KPSS sınav giriş yerleri belli oldu. 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM AİS aracılığıyla öğreniliyor. AİS giriş nasıl yapılır?
ÖSYM 2020 KPSS sınav yerlerini erişime açtı. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina atama işlemleri tamamlandı.
KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
27 Ağustos'ta sınav giriş yerleri açıklanan KPSS 6 Eylül 2020'da yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları saat 10.15'te başlayacak.
Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM AİS'te erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini temin edebilecekler.
ÖSYM AİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ