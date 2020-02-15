Lisans, önlisans, ortaöğretim mezunları bu yıl KPSS'de ter dökecek. Başvurular için gün sayılıyor. Devlet memuru olmak için can atan binlerce kişi şu sıralar "KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı? Ne zaman başlıyor?" sorularına cevap arıyor.

KPSS NE ZAMAN?

ÖNLİSANS

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

ORTAÖĞRETİM

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

LİSANS

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.