26.09.2020 - 23:28 |
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İşte KPSS lisans sonuçları açıklanma tarihi...
KPSS lisans genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi oturumları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Adaylar şimdi ise büyük bir heyecanla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Peki 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans sınav sonuçları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyen adaylar geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı oturumlarına girdiler. Peki KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS SINAV SONUÇLARI NEREDE YAYIMLANACAK?
KPSS lisans sınavı sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.