12.10.2020 - 15:48 |
2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!
KPSS lisans sonuçları sınava giren adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. KPSS lisans Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşti. Peki 2020 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans sınavının son oturumu olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20 Eylül tarihinde yapıldı. KPSS lisans sınavı oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika açıklamalarda bulundu. 'Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil' diyen Bakan Akar, 'Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar' ifadelerine yer verdi.