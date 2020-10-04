KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim geç başvuru ne zaman?

Devlet memuru olmak isteyen on binlerce lisans mezunu eylül ayında birer hafta arayla sınava girdiler... Sınavın biter bitmez sonuç tarihi araştırılmaya başladı. Günler ilerledikçe KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu hızlandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2020?

KPSS ortaöğretim geç başvuruları 8-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2020?

KPSS sınav ücreti 80 TL. KPSS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Bundan dolayı KPSS geç başvuru ücreti 120 TL oluyor.

KPSS geç başvuru ücreti 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde ödenecek.