KPSS maratonu başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak sınavın “Genel Kültür” ve “Genel Yetenek”ten oluşan sabah oturumu 10.15’te başlayacak. Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavının öğleden sonra oturumu ise saat 14.45’te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, KPSS’ye girecek adaylara “saat” uyarısı yapıldı. Buna göre, adaylar sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonraki oturum için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.