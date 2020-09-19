KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınan KPSS ÖABT başvuruları sonrasında KPSS ÖABT sınav günü geldi çattı. 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS adaylarının merak ettiği soruların yanıtları...

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS ÖABT sınavı 20 Eylül Pazar günü saat 10:15'de uygulanacak.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans oturumları ve KPSS ÖABT sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.