KPSS ÖABT sınav yorumları: Sorular zor muydu, kolay mıydı?

KPSS Lİsans sınavları bugün sona eriyor. ÖABT sınavı ise 10.15'te başladı ve 11.55'te sona erdi. Sınav sonrası memur adayları ilk olarak KPSS ÖABT yarumlarını incelemeye başladı. Sosyal medyada soruların zor olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

KPSS ÖABT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Her sınav sonrası yorumlar merak edilirken KPSS ÖABT sonrası da araştırmalar tüm hızıyla sürdü. Sınavı zor bulan da vardı, kolay bulan da... İşte yorumlar...

- Çok iyi bir ÖABT geçti alanımı seviyorum ben hadi bakalım #ÖABT2020 #coğrafya troposfer sorusu 2020 tyt’nin kapsamlı hal

- "Ayla etkisi" sorusu beni benden aldı 🤣#öabt #sosyalbilgileralan #oeabt2020

- Öabt sınavını çok hızlı çözmüşüm.. oturdum şiir yazdım. Abi ben o şiirin sözlerini nasıl hatırlayacam şimdi ya...???

- Bu kadar da ikilemde bırakamazsın be öabt

- Beden eğitimi öğretmenliği alan sınavı neden bu kadar basitti içeride canımız sıkıldı

- Tarih yapamadım, tarih oldum arkadaşlar.

- Sınav sonrası buralar karışacak vaziyet alın

- Soylenicek o kadar cok sey var ki

-Bir meslek sahibi olmak için ömrünün yarısını harcamak, hemde misafir olduğun bir dünya da.