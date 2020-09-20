KPSS ÖABT sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek 2020? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT 20 Eylül 2020 tarihinde yani bugün yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumu ile ilgili detaylar sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı da bugün gerçekleştirilecek. Peki KPSS ÖABT sınavı saat kaçta? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖABT 20 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak.

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te başlayacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ

Adaylar, sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilecekler.

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.