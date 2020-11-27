KPSS önlisans 60 puanla nerelere girilir? KPSS önlisans 62,65,70,75 puan ile atanılacak yerler!

KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklandı. KPSS 60,65, 70,75 puanla atanılacak yerler ise sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor. KPSS önlisans 60,65,70 puan ile nereye atanılır? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖNLİSANS 60,65,70 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

Adaylar KPSS atama puanlarını merak ediyorlar. KPSS önlisans atama puanları bölümlere ve kurumlara göre değişiklik gösterebiliyor.

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