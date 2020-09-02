KPSS Önlisans başvuruları bugün sona eriyor! 2020 KPSS Önlisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Önlisans başvuruları alınmaya devam ediyor. Bugün sona erecek olan KPSS önlisans başvurularını son güne bırakan adaylar bugün saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. KPSS önlisans sınavı için belirtilen sınav başvuru ücreti bugün saat 23.59'a kadar online ortam üzerinden belirtilen bankalara yatırılabileceği gibi banka şubelerinden işlem yapacak olan adayların ise banka çalışma saatlerini dikkate alması gerekiyor

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARINDA SON GÜN!

21 Ağustos tarihinde başlayan KPSS önlisans başvuruları bugün sona eriyor. Başvurularını son güne bırakan veya henüz başvuruda bulunmayan adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden başvuru işlemlerini bugün saat 23:59'a kadar yapabilecek. Başvuru ücreti ödemeleri ise bugün aynı saatler içerisinde tamamlanması gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV TARİHİ

2020 KPSS Önlisans sınavı 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Önlisans sınav başvuru ücreti olarak adaylar 80 TL başvuru ücreti ödeyecek.

BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILCAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.