03.08.2020 - 10:48 |
KPSS önlisans başvuruları ne zaman yapılacak 2020? İşte KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri...
KPSS başvuru tarihleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur olmak isteyenler KPSS sınavı girecekler. KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. KPSS başvuru tarihini kaçıranlar ise geç başvuru döneminde başvuru yapabilecekler. İşte 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri...
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları için arayış başladı. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde KPSS başvuru tarihleri yer aldı. Başvuru tarihlerinin belli olmasıyla birlikte KPSS başvurularının yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki KPSS önlisans başvuruları ne zaman yapılacak 2020?
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapmayanlar 10 Eylül'de başlayacak olan geç başvuru tarihinde başvuru yapabilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruları kaçıranlar ise 8-9 Ekim tarihinde
geç başvuru yapabilecekler.