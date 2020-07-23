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23.07.2020 - 09:53 |

KPSS önlisans başvurusu başladı mı? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS lisans başvuruları artık sona erdi, lisans mezunları artık sabırsızlıkla sınavları bekliyor. Öte yandan önlisans ve ortaöğretim başvuruları hala başlamış değil. 2 yıl aradan sonra başvuruları kaçırmak istemeyen devlet memuru adayları 'KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?' diye soruyor.

KPSS önlisans başvurusu başladı mı? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS sınavları için milyonlar hazırlıklarını sürdürüyor. Lisans başvurularının ardından 2 yılda bir yapılan önlisans ve ortaöğretim başvuruları bekleniyor. ÖSYM 2020 sınav takviminde tarihleri açıklamıştı fakat başvuru tarihlerini unutanlar ya da kafa karışıklığı yaşayanlar, 'KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?' sorusuna cevap arıyor.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

 

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