KPSS önlisans geç başvuru tarihi nedir 2020? KPSS önlisans geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?

KPSS önlisan geç başvuru tarihleri KPSS önlisans başvuru kılavuzunda yer aldı. KPSS önlisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava girmek isteyenler geç başvuru tarihleri ve ücretlerini araştırılıyor. Peki KPSS önlisans geç başvuru ücreti ne kadar 2020? İşte KPSS önlisans geç başvuru tarihleri...

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

2020 KPSS Önlisans başvuru kılavuzunda geç başvyuru tarihleri yer aldı. KPSS geç başvuru günleri kılavuzda 10-11 Eylül 2020 olarak yer aldı.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

KPSS sınav ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücreti ile ilgili kılavuzda şu detaylar yer aldı; "(Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)"

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet

bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir