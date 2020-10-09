Tarih netleşti mi? 2020 KPSS önlisans sınav giriş belgesi-yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sınavları tamamlandı, şimdi sırada önlisans var.. 25 Ekim'de sınav gerçekleşecek. Sınava çok az bir süre kala yoğun bir şekilde KPSS önlisans sınav giri belgesi (yerleri) ne zaman açıklanacak? sorusu yöneltiliyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Fakat ÖSYM sınavlarının sınav giriş yerleri sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 15 Ekim'de...