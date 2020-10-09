09.10.2020 - 11:00 |
Tarih netleşti mi? 2020 KPSS önlisans sınav giriş belgesi-yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS önlisans sınavı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sınavın olmazsa olmazı elbette sınav giriş belgesi... Bimlerce aday sınava çok az bir süre kala KPSS önlisans sınav giri belgesi (yerleri) ne zaman açıklanacak? sorusunu yöneltiyor.
KPSS lisans sınavları tamamlandı, şimdi sırada önlisans var.. 25 Ekim'de sınav gerçekleşecek. Sınava çok az bir süre kala yoğun bir şekilde KPSS önlisans sınav giri belgesi (yerleri) ne zaman açıklanacak? sorusu yöneltiliyor.
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Fakat ÖSYM sınavlarının sınav giriş yerleri sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 15 Ekim'de...
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.