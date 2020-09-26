26.09.2020 - 13:10 |
KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? KPSS Önlisans sınav tarihi ne zaman?
KPSS Önlisans sınavı için ÖSYM tarafından başvuruların alınmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Sınava başvuruda bulunan adaylar 2020 KPSS Önlisans sınavı ne zaman gerçekleştirilecek, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki KPSS önlisans sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
KPSS Önlisans başvurularının 21 Ağustos 2 Eylül tarihinde alınmasının ardından başvuru tarihini kaçıran adaylarda geç başvuru işlemlerini 10-11 Eylül tarihleri içerisinde tamamladı. KPSS Önlisans başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar tarafından KPSS Önlisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya başlandı. Peki KPSS Önlisans sınavı ne zaman sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Önlisans sınav giriş yerlerinin sınavın gerçekleştirileceği tarihten bir hafta önce adayların erişime açılması bekleniyor.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.