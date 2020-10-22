KPSS önlisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2020 KPSS önlisans sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS önlisans sınavı için açık tutulacak olan Nüfus Müdürlükleri açıklandı. Sınava girecek olan binlerce aday KPSS önlisans sınavının ne zaman gerçekleştirileceğini araştırmaya devam ederken bir taraftan da sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS Önlisans sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusu sınava girecek olan adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 21 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS önlisans sınavının ardından sınav için artık kısa bir süre kaldı. 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS Önlisans sınavı öncesinde Pazar günü açık tutulacak olan Nüfus Müdürlükleri de ÖSYM tarafından açıklandı
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS önlisans sınav giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra sorgulanabilecek
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2020 KPSS önlisans sınavı 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek
KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 26 Kasım olarak duyuruldu