KPSS Önlisans sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS Önlisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS Önlisans sınavı ne zaman sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS önlisans sınavına girecek olan adaylar sınav öncesinde yapılması gerekenleri araştırmaya devam ediyor. 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınava adaylar giderken Kimlik, Sınav giriş belgesinin yanında hazır bulundurmak zorunda

10:15'te başlayacak olan KPSS Önlisans sınavı için 10:00'dan sonra sınavın gerçekleşrtirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak. KPSS Önlisans sınavında adaylara 130 dakika süre tanınacak.

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından 120 testin yöneltileceği sınavda Genel Yetenek alanında adaylara sözel ve sayısal bölümlerden ayrı ayrı sorular yöneltilecek.

Genel Kültür alanında ise adaylara Tarih, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya ile ilgili Kültürel konulara yer verilecek

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

KPSS Önlisans sınav giriş belgesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.