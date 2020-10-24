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24.10.2020 - 20:09 |

KPSS önlisans sınavı saat kaçta, ne zaman, kaç dakika? KPSS önlisans sınavı giriş belgesi alma ekranı...

KPSS önlisans sınavı 25 Ekim 2020 yani yarın gerçekleştirilecek. KPSS sınavına saatler kala adaylar sınav saati ve giriş belgesi ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki KPSS önlisans sınavı ne zaman 2020? İşte KPSS önlisans sınavı giriş belgesi alma ekranı...

KPSS önlisans sınavı saat kaçta, ne zaman, kaç dakika? KPSS önlisans sınavı giriş belgesi alma ekranı...

KPSS önlisans sınavı adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 2020 KPSS önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde yapılacak. KPSS önlisans sınav giriş belgesine ais.ösym.gov.tr adresinde erişim sağlanabiliyor. Peki 2020 KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS SINAVI 25 Ekim tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı bina ve salonlara alınmayacak. Sına süresi 130 dakika.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

KPSS önlisans sınav giriş belgesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Evinde silahlı saldırıya uğradıAdana'da Doğan K., evine izinsiz giren bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Doğan K. hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı.
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