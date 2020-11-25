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25.11.2020 - 07:13 |

KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020? KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. 25 Ekim 2002 tarihinde KPSS önlisans sınavı gerçekleştirildi. ÖSYM sitesinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. Peki 2020 KPSS ön lisan sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020? KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala sınav sonuçlarının açıklanacağı gün ve saat ile ilgili ayrıntılar büyük bir heyecanla araştırılıyor. Peki KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlarının açıklanmasına bir gün kala adaylar erken açıklanma ihtimaline karşı sınav sonuçları ile ilgili sorgulamaları araştırıyorlar. Sonuçlarla ilgili bir son dakika gelişmesi olursa detaylar haberde yer alacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sonuçları "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak.

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Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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