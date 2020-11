KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanması deyim yerindeyse ell kulağında... Sonuçlar ÖSYM tarafından her an açıklanabilir. Bu nedenle adayların heyecanı had safhada ve herhangi bir haver var mı yok mu diye adaylar 'KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı?' diye soruyor.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM saate dair ise bir açıklama yapmış değil.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.