MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
29.10.2020 - 18:38 |

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sonuçları heyecanla bekleniyor. Sonuç tarihini bilmeyen ya da unutan adaylar zaman zaman sonuç tarihini araştırıyor. Dillerdeki soru ise KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde...

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sınavı 25 Ekim'de gerçekleşti. Sınavın bitişiyle birlikte en çok soru ve cevaplar gündem oldu. Sınavın ertesi günü soru ve cevaplar açıklanınca sonuç tarihi yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM saate dair ise bir açıklama yapmış değil.

KPSS ÖNLİSANS PUAN HESAPLAMA 2020 ÖSYM TAHMİNİ

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

KPSS ÖNLİSANS SORULARI - CEVAPLARI YAYIMLANDI

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'

    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Büyük Cumhuriyet Konseri'

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru ekranı...

    VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru ekranı...

    Sıradaki Haber