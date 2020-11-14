14.11.2020 - 01:27 |
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Sonuç tarihi belli oldu!
KPSS önlisans sınavı 25 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz ayda adaylar KPSS önlisans sınavında ter döktüler. Şimdi ise gözler KPSS önlisans sonuçlarına çevrildi. Sonuçlar adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
2020 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS önlisans sonuçları 25 Kasım tarihinde açıklanacak.
KPSS önlisans sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.