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24.11.2020 - 18:42 |

KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmuştu! Gözler ÖSYM'de!

KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS önlisans sınavı bilindiği üzere 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM tarafından 25 Kasım tarihinde açıklanacağı duyurulan KPSS Önlisans sonuçları için adayların araştırmaları sıklaştı. Peki KPSS Önlisans sonuçları bu akşam açıklanır mı?

KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmuştu! Gözler ÖSYM'de!

ÖSYM tarafından 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya başlamıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS Önlisans sonuçlarının 25 Kasım tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kısa bir süre kala araştırmalarını sıklaştırdı. Peki KPSS Önlisans sonuçları bu akşam açıklanır mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

 

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS Önlisans sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 25 Kasım'da açıklanacağı duyurulan KPSS Önlisans sonuçlarının yarın sabah saatlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar KPSS Önlisans sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 24 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.
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