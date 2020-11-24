KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmuştu! Gözler ÖSYM'de!

ÖSYM tarafından 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya başlamıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS Önlisans sonuçlarının 25 Kasım tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kısa bir süre kala araştırmalarını sıklaştırdı. Peki KPSS Önlisans sonuçları bu akşam açıklanır mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS Önlisans sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 25 Kasım'da açıklanacağı duyurulan KPSS Önlisans sonuçlarının yarın sabah saatlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar KPSS Önlisans sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

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SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır