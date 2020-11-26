KPSS önlisans soru ve cevapları yayımlandı! 2020 KPSS önlisans tercih kılavuzu...

KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? Aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını görüntüleyebilecekleri KPSS önlisans cevap kağıtları erişime açıldı. Memur olmak isteyen vatandaşların akıllarındaki en önemli soru ise tercih işlemlerinin başlayacağı tarih oldu.

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ön Lisans adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde 10 gün süreyle erişime açıldı.

2020-KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI...

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Önlisans sonuçları sorası beklenen tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada. Memuriyet hayatına atılmak için diğer basamak olan KPSS tercihleri için henüz kılavuz yayımlanmadı ancak kısa süre içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor. Konuyla alakalı ÖSYM, '' Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.'' ifadelerine yer vermişti.