KPSS ortaöğretim 2020 sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS kaç dakika sürüyor?

KPSS Lİsans, Önlisans oturumları sona erdi sıra geldi Ortaöğretime... Bugün binlerce kişi sınavda ter dökecek. Sınav heyecanı devam ederken adaylar herhangi bir askisilik yaşamamak adına KPSS ortaöğretim 2020 sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Sınavın bitiş saati ise 12.25.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DİKKAT!

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMAK İÇİN TIKLAYINIZ

COVİD-19 POZİTİF /TEMASLI OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE!

ÖSYM'den yapılan son açıklamada "Sağlık Bakanlığının “HES Kodu” uygulaması, Başkanlığımızca gerçekleştirilen sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncellenmektedir.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan veriler doğrultusunda Covid-19 pozitif / temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgileri güncellenmektedir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı verilerinden Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar, üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen sınav binasında Covid -19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınmaktadır.

HES Kodlarından Covid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara, Cuma günü 17.00’ye kadar kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu tarihten sınav gününe kadar Covid-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilmektedir.

Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir.

Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir." denildi.