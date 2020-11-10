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10.11.2020 - 11:46 |

KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, DHBT başvuru tarihleri hangi tarihte?

KPSS ortaçğretim, önlisans ve DHBT oturumları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. KPSS ortaöğretim sınav yerleri sabırsızlıkla beklenirken, KPSS önlisans oturumunun sonuçları için büyük merak yaşanıyor. KPSS DHBT için de başvuru tarihleri öğrenilmek isteniyor. İşte ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan KPSS bilgileri haberimizde...

KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, DHBT başvuru tarihleri hangi tarihte?

2020 KPSS sınavlarına hazırlanan ve eğitimlerine göre sınavlara katılım sağlayan adayların araştırmaları hız kesmiyor. KPSS lisans sonuçları açıklandıktan sonra lisans sınavına katılan adaylar tercihte bulunmak için bekleyişte. KPSS ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar ise sınav tarihi ve sınav yerleri için meraklanıyor. KPSS önlisans'a girenler ise sonuçları öğrenmek için geri sayıma başladı. İşte KPSS hakkında merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSs ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Ekim'de uygulanan KPSS önlisans sınavının sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

Sınav ise 27 Aralık 2020'de uygulanacak, sonuçlar 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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