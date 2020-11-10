KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, DHBT başvuru tarihleri hangi tarihte?

2020 KPSS sınavlarına hazırlanan ve eğitimlerine göre sınavlara katılım sağlayan adayların araştırmaları hız kesmiyor. KPSS lisans sonuçları açıklandıktan sonra lisans sınavına katılan adaylar tercihte bulunmak için bekleyişte. KPSS ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar ise sınav tarihi ve sınav yerleri için meraklanıyor. KPSS önlisans'a girenler ise sonuçları öğrenmek için geri sayıma başladı. İşte KPSS hakkında merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSs ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Ekim'de uygulanan KPSS önlisans sınavının sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

Sınav ise 27 Aralık 2020'de uygulanacak, sonuçlar 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.