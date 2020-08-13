KPSS Ortaöğretim, Önlisans başvuruları ne zaman alınacak? KPSS sınav ve başvuru tarihleri...

KPSS Ortaöğretim, Önlisans başvuru tarihleri belli oldu. Üniversitelerin iki yılllık bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağladığı Önlisans sınavı ve Liselerden mezun olmuş adayların katılım sağladığı Ortaöğretim KPSS sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Hayatlarına devlet memuru olarak devam etmek veya kendi mesleklerini devlet güvencesi altında yerine getirmek isteyen adaylar KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarına katılım sağlayacak. Peki KPSS Ortaöğretim ve Lisans başvuruları ne zaman alınacak?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak, 2 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül'de başlayacak, 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

KPSS DHBT başvuruları 6 Kasım'da başlayacak, 16 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.