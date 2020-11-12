KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS ortaöğretim ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan dorukta. 2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte KPSS ortaöğretim sınav yerleri hakkında son gelişmeler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindenT.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10:15'de başlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER



Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir Cevap Kâğıdı kullanılacaktır. Testlerin içeriğine ilişkin bilgiler Tablo-1'de verilmiştir.



DHBT, 27 Aralık 2020 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.



Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar Cevap Kâğıdı’na işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, Cevap Kâğıdı’nda ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap Kâğıdı yerine Soru Kitapçığı’na yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.