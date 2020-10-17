17.10.2020 - 20:30 |
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi (sınav yerleri) ne zaman açıklanacak? Ortaöğretim ve önlisans sınavı ne zaman?
KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavları yaklaşıyor. Sınav giriş belgeleri olmazsa olmazlardan bir tanesi... Önlisans sınav giriş belgesi geçen gün açıklanırken sıra ortaöğretim sınavında... Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav ne zaman?
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri sınava adım adım yaklaşılırken sıklıkla araştırılıyor. Süreç hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi (sınav yerleri) ne zaman açıklanacak? diye soruyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.
KPSS NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.