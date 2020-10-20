KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? KPSS sınavı ne zaman?

KPSS Lisans tamamlandı, Önlisans sınavı bu hafta sonu yapılacak. Oratöğretim için ise çok az bir zaman kaldı. Sınav giriş belgeleri heyecanla beklenirken sıklıkla KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? diye soruluyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.