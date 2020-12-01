KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu! KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları...

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından sıkça araştırma konusu olmaya devam ederken ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada 22 Kasım'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklandıktan sonra TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabileceği duyuruldu

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklandıktan sonra TC Kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.