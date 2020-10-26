KPSS Ortaöğretim sınav yerleri - giriş belgesi açıklandı mı? Sınav ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınavı için artık çok az bir süre kaldı. Sınav öncesi binlerce kişi sınav yerlerini merak ediyor. Bu nedenle de şu sıralar sıklıkla sorulan soru 'KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?' şeklinde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.