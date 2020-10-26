26.10.2020 - 19:37 |
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri - giriş belgesi açıklandı mı? Sınav ne zaman?
KPSS Lisans, Önlisans sınavları tamamlandı. Sırada Ortaöğretim var. Sınav öncesi en önemli konu giriş belgesi... Binlerce aday heyecanlı bir şekilde ÖSYM'den haber bekliyor. Peki sınav yerleri ne zaman açıklanır?
KPSS ortaöğretim sınavı için artık çok az bir süre kaldı. Sınav öncesi binlerce kişi sınav yerlerini merak ediyor. Bu nedenle de şu sıralar sıklıkla sorulan soru 'KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?' şeklinde...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.
KPSS NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
İETT otobüsünde iğrenç olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltındaİstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.