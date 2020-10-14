KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavları için kritik günlerin içindeyiz. Bugün önlisans sınav yerlerinin açıklanmasının ardından ortaöğretim sınav yerleri gündem oldu. Adaylar sıklıkla KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav ne zaman? diye sormaya başladı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.