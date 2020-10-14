14.10.2020 - 18:41 |
KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav ne zaman?
KPSS lisans sınavları gerçekleşti, sırada önlisans ve ortaöğretim sınavları var. Bugün heyecanla beklenen önlisans sınav giriş belgeleri yayınlandı. Şimdi Ortaöğretim mezunları kendileri için sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorguluyor.
KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavları için kritik günlerin içindeyiz. Bugün önlisans sınav yerlerinin açıklanmasının ardından ortaöğretim sınav yerleri gündem oldu. Adaylar sıklıkla KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav ne zaman? diye sormaya başladı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.
Irak kuzeyine hava harekatı! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.