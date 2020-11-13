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13.11.2020 - 10:52 |

2020 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavı hakkında merak edilenler...

2020 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adaylar sınava girecekleri bina ve salonları araştırmaya başladı. 22 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS ortaöğretim sınavı için adaylar sınava girecekleri bina ve salonları araştırmaya başladı. Peki 2020 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgelerini 22 Kasım sınav tarihine kadar görüntüleyebilecek. Adayların sınava gitmeden önce sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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