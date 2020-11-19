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19.11.2020 - 20:23 |

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 22 Kasım'daki KPSS ortaöğretim ertelendi mi? (2020)

ÖSYM'nin sınav takvimine göre bu hafta 22 Kasım Pazar günü KPSS ortaöğretim sınavı uygulanacağı görünüyor. Fakat geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı kararları KPSS adaylarının kafalarını karıştırdı. KPSS ortaöğretim sınavına katılım sağlayacak adaylar KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 22 Kasım'daki KPSS ortaöğretim ertelendi mi? (2020) sorularına cevap aramaya başladı. İşte adayların muhakkak bilmesi gerekenler...

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 22 Kasım'daki KPSS ortaöğretim ertelendi mi? (2020)

15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sınavı için arayış hız kesmiyor. Adaylar hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının sınavı etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek istiyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 10:00-20:00 saatleri dışında. Peki 22 Kasım'daki KPSS ortaöğretim ertelendi mi?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ?

KPSS ortaöğretim sınavı ertelenmedi, 22 Kasım 2020 Pazar günü uygulanacak.

ÖSYM'DEN DUYURU

Kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesiyle ÖSYM başkanı Halis Aygün'den de ilk açıklama geldi. Aygün, ''İçişleri Bakanlığı Korona virüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesine göre; Başkanlığımız tarafından yapılacak sınavlara katılacağını (Sınava Giriş Belgeleri ile) belgeleyen adaylar ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.''

Konya'da acı olayKonya'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğuldu.
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