KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, iptal mi oldu? 2020 KPSS ortaöğretim sınava saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek?

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayılıyor. KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Koronavirüs tedbirleri için sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte sınavın iptal edilip edilmeyeceği araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sınavlarla ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirdi. Peki KPSS ortaöğretim sınavı iptal mi oldu, sınav saat kaçta başlayacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, konu ile ilgili Twitter hesabından bu açıklamayı gerçekleştirdi;

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İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesine göre;

Başkanlığımız tarafından yapılacak sınavlara katılacağını (Sınava Giriş Belgeleri ile) belgeleyen adaylar ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır."

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.