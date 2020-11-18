KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta, yapılacak mı? Sınav giriş belgesi çıkarma ekranı

KPSS Ortaöğretim sınavına çok az bir sürek kaldı. Sınav hazırlıkları tüm hızıyla sürerken sınav giriş belgelerinin çıktı alma işlemi yoğunlaşmış durumda... Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DİKKAT!

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMAK İÇİN TIKLAYINIZ