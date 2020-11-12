KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi (sınav yerleri) açıklandı
ÖSYM beklenen tarihte KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerini açıkladı. Saat 14.20'den itibaren binlerce kişi ÖSYM'nin resmi sitesine akın etti. Şimdi binlerce kişi sınav tarihini araştırıyor. İşte detaylar...
KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Bugün adaylar sınava girecekleri yerleri öğrenciler. Heyecan katbekat artarken sınav tarihi öğrenilmeye çalışıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'DEN UYARI
ÖSYM'den yapılan açıklamada "22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır." denildi.