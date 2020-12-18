18.12.2020 - 08:22 |
KPSS Ortaöğretim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi belirledi
ÖSYM tarafından 22 Kasım tarihinde uygulanan KPSS ortaöğretim sınavı sonrasında, sonuç heyecanı başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar, KPSS Ortaöğretim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? arayışına başladı. ÖSYM 2020 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuçları tarihine yer verdi. İşte geri sayımın başladığı günün tarihi...
15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ortaöğretimin 22 Kasım'da sınavı uygulandı. Sınav günü sonrasında adaylar soru ve cevapları inceleyerek, başarı puanları hakkında tahmin yürüttü. Gerçek puanlarını öğrenmek için sabırsızlanan adaylar, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilen soruya ÖSYM'den yanıt...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.