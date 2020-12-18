KPSS Ortaöğretim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi belirledi

15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ortaöğretimin 22 Kasım'da sınavı uygulandı. Sınav günü sonrasında adaylar soru ve cevapları inceleyerek, başarı puanları hakkında tahmin yürüttü. Gerçek puanlarını öğrenmek için sabırsızlanan adaylar, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap arıyor. İşte merak edilen soruya ÖSYM'den yanıt...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.