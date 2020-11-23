KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS 2020 Ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı. 22 Kasım tarihinde uygulanan sınavın cevap anahtarının yüzde 10'u açıldı. Adaylar KPSS sorularına ve cevaplarına ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

KPSS sorularını görüntülemek için https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması gerekiyor.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 22 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 23 Aralık'ta ilan edilecek.