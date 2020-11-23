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23.11.2020 - 15:52 |

KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. 22 Kasım 2020 tarihinde sınava giren adaylar KPSS Ortaöğretim sorularının açıklanmasını bekliyordu. Merakla beklenen haber az önce geldi. ÖSYM KPSS sorularını yayımladı. Adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla KPSS Ortaöğretim sorularına ulaşabilecek.

KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS 2020 Ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarları yayımlandı. 22 Kasım tarihinde uygulanan sınavın cevap anahtarının yüzde 10'u açıldı. Adaylar KPSS sorularına ve cevaplarına ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

KPSS sorularını görüntülemek için https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması gerekiyor.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 22 Kasım tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 23 Aralık'ta ilan edilecek.

Bodrum’da başıboş at trafiği birbirine kattıTurizmin gözbebeği Bodrum’da sokak ortasında başıboş bir şekilde yürüyen at trafiği bir birine kattı. Atı yolun ortasında yürürken gören sürücüler, vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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