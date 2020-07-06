KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman? Lisans başvuruları ile ilgili detaylar...
KPSS lisans başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor ve son başvuru tarihi 13 Temmuz olarak belirlendi. Bu yıl ortaöğretim ve önlisans mezunları da devlet memuru olabilmek için KPSS'de ter dökecek. 2 yılda bir gerçekleşen sınavın başvurularını kimse kaçırmak istemiyor. Bu nedenle de 'KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı?' soruları revaçta...
Her yıl binlerce kişi sözleşmeli olarak devlette işe başlıyor. Bunun ilk aşaması ise KPSS... Bu yıl lisans mezunlarının yanı sıra ortaöğretim ve önlisans mezunları da sınavda ter dökecek. Bu nedenle de başvuru hakkındaki bilgiler epey bir merak ediliyor.
KPSS LİSANS VE BAŞVURU ÜCRETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. https://www.osym.gov.tr/TR,19374/2020-kpss-lisansalanoabt-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html adresinden kılavuzu inceleyebilirsiniz. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
KPSS LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.