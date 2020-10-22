KPSS polislik taban puanları nedir 2020? POMEM polislik hangi puan türünden alıyor?

Memur olmak isteyen adayların girdiği KPSS lisan sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde yani bugün açıklandı. Polis olmak isteyenler ise KPSS POMEM puan türüne ve taban puanlarını araştırmaya başladılar. İşte KPSS polislik taban puanları...

KPSS POLİSLİK TABAN PUANLARI NEDİR?

Adayların başvuru yapması için KPSS'den belirlenen taban puanı üzerinden bir sonuç alması gerekiyor.

KPSS'de Lisans mezunları KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60,00 veya üzerinde puan almış olmaları gerekiyor.