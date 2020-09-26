26.09.2020 - 09:36 |
KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sınavları sona erdi. Yüz binlerce kişinin katıldığı sınavın soru ve cevapları yayımlanırken sıra sonuçlara geldi. Puan hesaplamları yapılmaya devam edilirken adaylar sürekli olarak KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.
KPSS Lisan sınavlarının son oturumu 20 Eylül'de gerçekleşti. Son sınavın üzerinden 5 gün geçerken sonuç tarihi her geçen gün aratılıyor. Tam tarihi bilmeyenlerin büyük bölümü KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
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