13.09.2020 - 19:23 |
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans soru cevapları yayınlandı mı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2020'nin alan bilgisi oturumları bu hafta sonu gün itibariyle tamamlandı ve gözler artık sınav soru cevapları ve sonuçlarına çevrildi. Konuyla ilgili olarak sınavlarda ter döken adaylar, KPSS sınav sonuçları ve soru cevapları ne zaman yayınlanacak sorularının cevaplarını aıyor...
KPSS 2020 gün itibariyle sona erdi. Yurt genelinde binlerce adayın ter döktüğü sınavlar sonrası şimdi merakla sınav soru cevapları ve sonuçları bekleniyor...
KPSS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada şu şekilde;
Değerli KPSS Adaylarımız,
Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçlarının 22 Ekim tarihinde erişime açılması bekleniyor
Konya'ya şehit ateşi düştüHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın (28) acı haberi, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Kuzören Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Evli olan şehit Aktay'ın 2 ay önce de baba olduğu öğrenildi.