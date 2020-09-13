KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans soru cevapları yayınlandı mı?

KPSS 2020 gün itibariyle sona erdi. Yurt genelinde binlerce adayın ter döktüğü sınavlar sonrası şimdi merakla sınav soru cevapları ve sonuçları bekleniyor...



KPSS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada şu şekilde;

Değerli KPSS Adaylarımız,

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçlarının 22 Ekim tarihinde erişime açılması bekleniyor