KPSS sınav tarihleri belli oldu mu? 2020 Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS sınav tarihleri...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS sınavlarının tarihleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS, Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans sınavlarının gerçekleştirileceği tarihler belli oldu. Peki 2020 KPSS sınav tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman alınacak?

2020 KPSS NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.